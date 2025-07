Labrador-Freunde aufgepasst: Junghund Pepe sucht eine neue Familie

Sein Vorbesitzer musste ihn aufgrund persönlicher Umstände leider ins Tierheim geben, jetzt sucht der knapp ein Jahr alte Labrador Pepe ein neues Zuhause.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Das hatte sich der zehn Monate alte Labrador sicherlich auch anders vorgestellt, als er als Welpe ein schönes Zuhause gefunden hatte. Doch leider hatten sich die Lebensumstände seines Besitzers geändert und Pepe wurde im Tierheim in Frankfurt am Main abgegeben.

Wegen einer plötzlichen Änderung der Lebensumstände seines Halters landete der zehn Monate alte Labrador Pepe im Frankfurter Tierheim. © Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V. Dort wird der junge Rüde aber sicherlich nicht lange verweilen, denn Pepe ist ein wirklich hübscher und überaus freundlicher Kerl. Allerdings betonen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims, dass der Hund gerade mitten in der Pubertät steckt. Dementsprechend temperamentvoll verhalte er sich und versuche auch, seine Grenzen auszutesten. Deshalb würde man ihn auch am liebsten an Menschen vermitteln, die bereits über ein gewisses Maß an Erfahrung im Umgang mit Hunden verfügen. An ambitionierte Neulinge, die wissen, worauf sie sich einlassen, würde ihn das Tierheim allerdings ebenfalls abgeben und dann auch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Im Haushalt lebende Kinder sollten aber in jedem Fall mindestens 13 Jahre alte sein und "Pepes Temperament standhalten können", wie es auf der Webseite heißt.



Der Besuch einer Hundeschule wäre für Labrador Pepe sicherlich förderlich