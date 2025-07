Süßer Goldie im Flieger unterwegs: Was er an Bord tut, erfreut einfach alle

Irvine (USA) - Hunde wollen täglich viel bespaßt werden und brauchen ihre Gassi-Runden. Wie lässt sich das mit einer langen Flugreise vereinbaren? Das zeigt der Fall des kleinen Hugos. Denn, wie sich der Golden Retriever an Bord der Maschine verhält, sorgt im Netz für große Begeisterung.

Hugo ist unter die Flugreisenden gegangen. © Montage: TikTok/maui_thegoldenpup

Ein Glück für alle Hundebesitzer, die lange reisen müssen: Die Vierpfoter brauchen auch viel Schlaf! Golden Retriever verbringen gerne 12 bis sogar 16 Stunden pro Tag im Land der Träume.

Junge Hunde und vor allem Welpen dösen mitunter sogar noch mehr, so auch Goldie Hugo. Doch nicht nur damit verbrachte er kürzlich seinen ersten längeren Flug, wie ein neues Video auf TikTok zeigt, das blitzschnell viral ging.

"Ich hatte erwartet, dass er aufs Töpfchen muss und ich viel saubermachen muss. Aber Baby Hugo hat das großartig gemacht!!", freut sich sein Frauchen in der Beschreibung des Clips.

In der Aufnahme ist zu sehen, wie der junge Hund gemütlich in einer Tragetasche im Flughafen umhergeschleppt wird. An Bord der Maschine angekommen, zeigt Hugo sich dann erstmal freudig-aufgeregt, ehe er sich schon mit seinen Sitznachbarn anfreundet.

Doch schon in Stunde zwei wird der Vierpfoter langsam müde, gönnt sich danach erstmal ein langes Nickerchen in seiner Hundebox.