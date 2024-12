Monty verlor tragisch sein Zuhause: Wer kümmert sich jetzt um den hübschen Šarplaninac?

Frankfurt am Main - Der vier Jahre alte, sehr hübsche Šarplaninac-Rüde Monty kam aus traurigem Grund in das Frankfurter Tierheim: Sein Halter hatte einen langen Klinikaufenthalt mit ungewissem Ausgang vor sich und konnte sich deshalb nicht mehr um den Hund kümmern.

Um Monty zu adoptieren, sollten Interessenten eine gewisse Erfahrung im Umgang mit Hunden mitbringen. © Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e. V.

Wie es auf der Webseite des Tierheims heißt, soll Monty allerdings nur an Menschen vermittelt werden, die über eine gewisse Erfahrung im Umgang mit Hunden verfügen.

So betonen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims, dass Šarplaninacs - ebenfalls als Jugoslawische beziehungsweise Serbische Hirten- oder Schäferhunde bekannt - als Wach- und Schutzhunde gezüchtet wurden. Deshalb benötige ihre Erziehung Geduld, Ruhe und Konsequenz, aber ohne Härte.

Auch sei es wichtig, dass Monty körperlich und geistig ausgelastet wird. Zudem liebe er ausgedehnte Spaziergänge. Und habe er Bezugspersonen erst einmal in sein Herz geschlossen, dann genieße er auch seine Streichel- und Kuscheleinheiten.

Was das Hunde-ABC angeht, so benötige Monty laut der Webseite des Frankfurter Tierheims noch etwas Nachhilfe; er beherrsche bislang lediglich drei Grundkommandos. Auch an seiner Leinenführigkeit könne noch gearbeitet werden.

Allerdings ist man im Frankfurter Tierheim sicher, dass der sehr lernwillige Monty dies alles schnell nachholen werde, auch weil er seinen Menschen gerne gefallen wolle.