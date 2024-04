Putziges Hunde-Mädchen sucht ein Zuhause, aber es gibt einiges zu beachten

Frankfurt am Main - Mit ihrer Mama Bella und ihren sieben Geschwistern war Gollum Anfang des Jahres als Hundebaby ins Frankfurter Tierheim gekommen : Tierfreunde hatten gerade noch verhindern können, dass die Hundefamilie für kleines Geld am Bahnhof verramscht wird.

Wie es auf der Webseite weiter heißt, kann Gollum nicht als Stadt- oder Wohnungshund gehalten werden. Sie braucht viel Platz und ein eigenes Revier zum Patrouillieren, weshalb sie vom Tierheim auch nur in ländliche Regionen oder an den Stadtrand vermittelt wird. Da ein Cane Corso auch unbedingt Familienanschluss braucht, ist eine reine Außenhaltung ebenfalls nicht möglich. Außerdem sollte Gollum körperlich und geistig ausgelastet werden.

Anders als vielleicht angenommen handelt es sich bei Gollum um ein Hundemädchen. Ein Blick in ihr Gesicht zeigt aber, woher der Name stammen könnte: Eine gewisse Ähnlichkeit zur gleichnamigen Figur aus den "Herr der Ringe"-Filmen und -Büchern ist nicht übersehbar.

Wie es auf der Webseite des Tierheims heißt, hat Bella nun in Sicherheit ihren Nachwuchs so weit großgezogen, dass die jungen Hunde an ein neues Zuhause vermittelt werden können - so also auch Gollum.

Bild-Montage: Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V., Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.

Noch ist Gollum sehr putzig, aber sie entwickelt sich natürlich noch zu einem "großen und starken Mädel". © Bild-Montage: Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V., Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.

Da das Hundemädchen mit seiner Mama und den Geschwistern lange Zeit in Quarantäne verbringen musste, konnte sie in ihrem bisherigen Leben leider noch nicht allzu viel lernen und ist nicht stubenrein. Das Hunde-ABC möchte sie also gerne noch beigebracht bekommen.

Da sie laut dem Tierheim nicht nur Welpen-typisch verspielt und verschmust, sondern auch neugierig und sehr gelehrig ist, sollte dies für sie und ihre neuen Menschen kein Problem darstellen. Dennoch empfehlen die Mitarbeiter eine gewisse Erfahrung im Umgang mit großen Hunden - am besten mit Molosser-Rassen.

Kinder mag Gollum übrigens sehr gerne, allerdings sollten diese schon etwas älter sein und die für einen Hund dieser Größe notwendige Standfestigkeit mitbringen. Mit ihren Artgenossen versteht sie sich in der Regel gut. Ob sie mit Katzen verträglich ist, könne auf Wunsch im Tierheim getestet werden, heißt es.

Wer Gollum nun kennenlernen möchte, kann sich gerne mit dem Frankfurter Tierheim in Verbindung setzen.

Das geht telefonisch unter den Nummern 069/4230-05 und 069/4230-06 von Montag bis Freitag in der Zeit von 10 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr; oder per E-Mail an info@tsv-frankfurt.de.