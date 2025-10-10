Welpe Loui hatte sein Glück gefunden, doch jetzt sitzt er traurig im Tierheim

Frankfurt am Main - Loui ist ein erst drei Monate alter American Pitbull, der leider schon im Frankfurter Tierheim gelandet ist.

Wegen der Allergie eines Kindes haben seine Vorbesitzer den Welpen leider an das Tierheim abgeben müssen. © Bild-Montage: Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.

Und wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims auf ihrer Webseite berichten, hat er große Eingewöhnungsprobleme. Gegenüber ihm fremde Menschen reagiere er noch sehr zurückhaltend. Habe er aber erst einmal Vertrauen gefasst, dann zeige er sich als sehr netter, verspielter Welpe, der liebend gerne kuschele.

Eigentlich hatte Loui bereits sein Glück gefunden. Als er alt genug war, um vermittelt zu werden, hatte er schnell bei einer Familie ein neues Zuhause.

Dort ließ sich der junge Rüde auch gar nichts zuschulden kommen. Allerdings habe eines der Kinder laut den vorherigen Haltern eine Allergie gegen Hunde entwickelt und Loui kam ins Frankfurter Tierheim.

Jetzt soll er eine zweite Chance bekommen und endlich seine Menschen fürs Leben finden. Das ist allerdings nicht ganz so einfach. Denn zum einen gilt der American Pitbull Terrier in vielen Bundesländern als Listenhund, was mit vielen Auflagen bei Anschaffung und Haltung verbunden ist.

Zum anderen hat der niedliche Kerl altersbedingt noch nicht viel an Erziehung genossen. Grundkommandos, Stubenreinheit oder auch mal alleine zu Hause zu bleiben: Das will Loui alles noch lernen.

Auch an der Leine laufe er laut der Webseite nicht sehr gesittet. Im Auto fahre er aber laut seiner Vorbesitzer ohne Probleme mit.