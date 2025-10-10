Polizei-Hund "Cooper" schlägt an: Deshalb sind die Ermittler stolz auf ihn

Kassel - Es begann mit einer Gaststätten-Kontrolle, doch schnell war klar, dass hier besondere Fähigkeiten notwendig waren: Polizei-Hund "Cooper" und ein Artgenosse rückten an und entdeckten Drogen in diversen Verstecken!

Bereits am Mittwochabend rückte die Polizei aus, um eine Gaststätte in Kassel zu kontrollieren - und die Beamten wurden fündig! (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Polizisten kontrollierten bereits am Mittwochabend ein Lokal im Kasseler Stadtteil "Schillerviertel", wie das Polizeipräsidium Nordhessen am Freitag mitteilte.

Schon beim Betreten der Gaststätte gegen 18 Uhr wurden die Beamten misstrauisch, denn der 68-jährige Wirt, der zu diesem Zeitpunkt gerade mit einem Paket in der Hand aus einem Hinterraum kam, versuchte beim Anblick der Polizei sofort zu fliehen.

"Die Polizisten konnten ihn stoppen und fanden in dem Päckchen verkaufsfertige und vorportionierte Cannabis-Produkte sowie Methadon-Tabletten", hieß es weiter.

Um etwaige Drogen-Verstecke des mutmaßlichen Dealers ausfindig zu machen, wurden weitere Polizeibeamte mit zwei Hunden hinzugerufen.