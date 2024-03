Schon zweimal verlor Shila ihr Zuhause: Wird für das Rottweiler-Mädchen jetzt alles gut?

Laut Tierheim braucht Shila bei ihr fremden eine gewisse Zeit zum Kennenlernen. Dann sei sie aber sehr offen und verschmust. © Tierschutzverein Frankfurt und Umgebung von 1841 e.V.

Was sie allerdings noch nicht kann, das ist längere Zeit allein zu bleiben. Dies müsste ihr laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Frankfurter Tierheims bei Bedarf in kleinen Schritten beigebracht werden.



Mit anderen Hunden versteht sich die junge Hündin in der Regel gut, letztlich entscheidet aber die Sympathie. Ob sie sich mit Katzen verträgt, das kann auf Wunsch gerne getestet werden, bietet das Tierheim an.



Auch an einen Haushalt mit Kindern würde Shila vermittelt werden, allerdings sollten diese wegen der Kraft und Energie des Hundes schon etwas älter, hundeerfahren und auf jeden Fall standfest sein.



Bei ihr fremden Menschen benötigt die Hündin erst einmal eine gewisse Zeit zum Kennenlernen. Dann ist sie laut Tierheim aber sehr offen, verspielt und verschmust.



Möglicherweise leidet sie aber an Atopischer Dermatitis, einer allergischen Hauterkrankung. Das soll noch genauer im Tierheim untersucht werden.

Wer sich nun vorstellen kann, Shila nach zwei vergeblichen Anläufen endlich ein richtiges Zuhause zu schenken, kann sich gerne mit dem Frankfurter Tierheim in Verbindung setzen.

Unter den Telefonnummern 069/423005 und 069/423006 sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr und zwischen 14 und 16 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr zu erreichen.