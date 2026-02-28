Tierheim-Frau prüft Mikrochip von 17 Jahre altem Hund: Ergebnis schockt sie
Fort Lauderdale (Florida, USA) - 17 Jahre sind ein stattliches Alter für einen kleinen Hund. Entsprechend alt war auch der Mikrochip von Sparkles, als sie kürzlich in Fort Lauderdale, Florida, auf einer Straße aufgegriffen wurde. Angekommen bei "Abandoned Pet Rescue" prüfte die dortige Tierheimleiterin Kara Starzyk den Mikrochip der Hunde-Seniorin - und war kurz darauf wie erschlagen.
"Meine erste Reaktion war ein Schock", sagte die Frau diese Woche in einem Interview mit Newsweek. Doch das war erst der Anfang. "Ich war schockiert, dass die Besitzerin ans Telefon ging und sie so lange vermisst hatte", erklärte Starzyk.
Wie sich herausstellte, war Sparkles vor mehr als zehn Jahren verschwunden, ihr Frauchen damals noch ein siebenjähriges Kind gewesen. Starzyk erreichte die Mutter der inzwischen erwachsenen Frau telefonisch.
Katie Boada reagierte ähnlich stark, als sie von der Geschichte hörte. "Ich konnte es überhaupt nicht fassen. Zuerst dachte ich sogar an Betrug. Ich arbeite für eine Investmentfirma. Deshalb dachte ich sofort an Identitätsdiebstahl oder irgendeine andere Art von Abzocke."
Allerdings hatte Tierheimleiterin Kara Starzyk ein paar stichfeste Beweise.
Instagram-Posting zeigt herzergreifendes Wiedersehen
"Als sie Sparkles' Namen nannte und mir ein Foto schickte, wusste ich sofort, dass sie es war. Da gab es keinen Zweifel", sagte Katie Boada gegenüber Newsweek.
Kurz darauf rief sie ihre Tochter an, um die frohe Kunde zu überbringen. Wenig später tauchte die junge Frau im Tierheim auf, um ihre Fellfreundin aus Kindertagen endlich wieder in die Arme zu schließen.
Neben ihrer Tochter zeigte sich auch Katie Boada zutiefst gerührt: "Es gibt kein schöneres Gefühl (...) Es ist, als hätte man sein Kind wieder bei sich."
Sparkles, die in ihrem Alter leider schon schwer krank und auf einem Auge erblindet ist, wird nun jede Menge Hilfe benötigen.
Doch Boada, die bis heute nicht weiß, warum ihr Haustier damals verschwunden ist, will kämpfen: "Es ist viel Arbeit. Aber ich habe mich von Anfang an dazu entschieden, sie zu lieben und für sie zu sorgen - und das würde ich um nichts in der Welt ändern."
