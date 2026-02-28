Tierheim-Frau prüft Mikrochip von 17 Jahre altem Hund: Ergebnis schockt sie

Angekommen bei "Abandoned Pet Rescue" prüfte die dortige Tierheimleiterin Kara Starzyk den Mikrochip der Hunde-Seniorin - und war kurz darauf wie erschlagen.

Von Christian Norm

Fort Lauderdale (Florida, USA) - 17 Jahre sind ein stattliches Alter für einen kleinen Hund. Entsprechend alt war auch der Mikrochip von Sparkles, als sie kürzlich in Fort Lauderdale, Florida, auf einer Straße aufgegriffen wurde. Angekommen bei "Abandoned Pet Rescue" prüfte die dortige Tierheimleiterin Kara Starzyk den Mikrochip der Hunde-Seniorin - und war kurz darauf wie erschlagen.

Die inzwischen 17 Jahre alte Sparkles ist vom Leben gezeichnet. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/abandonedpetrescue "Meine erste Reaktion war ein Schock", sagte die Frau diese Woche in einem Interview mit Newsweek. Doch das war erst der Anfang. "Ich war schockiert, dass die Besitzerin ans Telefon ging und sie so lange vermisst hatte", erklärte Starzyk. Wie sich herausstellte, war Sparkles vor mehr als zehn Jahren verschwunden, ihr Frauchen damals noch ein siebenjähriges Kind gewesen. Starzyk erreichte die Mutter der inzwischen erwachsenen Frau telefonisch. Katie Boada reagierte ähnlich stark, als sie von der Geschichte hörte. "Ich konnte es überhaupt nicht fassen. Zuerst dachte ich sogar an Betrug. Ich arbeite für eine Investmentfirma. Deshalb dachte ich sofort an Identitätsdiebstahl oder irgendeine andere Art von Abzocke." Hunde Niedlicher Lockenschopf sucht neue Besitzer: Hund Julien ist jung und agil Allerdings hatte Tierheimleiterin Kara Starzyk ein paar stichfeste Beweise.

Instagram-Posting zeigt herzergreifendes Wiedersehen