 903

Kamera hält brutale Szenen fest: Mann prügelt mit Stock auf Hund ein

Eine Kamera zeichnet auf, die ein Mann seinen Hund in Burgebrach brutal schlägt. Peta macht den Fall öffentlich und erstattet Anzeige.

Von Friederike Hauer

Burgebrach - Nachdem die Tierrechteorganisation Peta ein Video von der Misshandlung eines Hundes im Landkreis Bamberg geteilt hatte, laufen die Ermittlungen gegen den Besitzer.

Szenen aus dem Überwachungsvideo zeigen den Mann mit einem Stock auf dem Parkplatz der Werkstatt.
Szenen aus dem Überwachungsvideo zeigen den Mann mit einem Stock auf dem Parkplatz der Werkstatt.  © NEWS5 / Ferdinand Merzbach (2)

Wie die Polizei Oberfranken am Samstag mitteile, haben die zuständigen Behörden die Ermittlungen aufgenommen.

Das Video einer Überwachungskamera zeigt einen Halter, der seinen Hund mit einem Stock taktiert. Aufgenommen wurde es bereits am 15. Januar auf dem Parkplatz der Kfz-Werkstatt "JD Kfz-Technik" in Burgebrach.

Dem Inhaber war ein frei laufender Hund aufgefallen. Das zutrauliche Tier näherte sich im freundlich. "Für mich war es ein ganz lieber Hund. Er war weder aggressiv noch sonst irgendwas", erzählt Geschäftsführer Jan Jung gegenüber NEWS5. Über eine Telefonnummer auf dem Halsband wurde der Besitzer informiert, der den Hund eine halbe Stunde später abholte. Eine glückliche Zusammenführung war es jedoch nicht.

Als Mann sieht, was da am Straßenrand liegt, dreht er sofort um
Hunde Als Mann sieht, was da am Straßenrand liegt, dreht er sofort um

Die Kamera auf dem Parkplatz zeichnet auf, was wirklich geschah: Mit einem Stock schlägt der Besitzer mehrfach auf das wehrlose Tier ein. Im Video ist das schmerzerfüllte Winseln des Hundes deutlich zu hören.

Dank dieser Kamera auf dem Gelände der Werkstatt konnte man den Halter ausfindig machen und die Misshandlung nachweisen.
Dank dieser Kamera auf dem Gelände der Werkstatt konnte man den Halter ausfindig machen und die Misshandlung nachweisen.  © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Überwachungskamera zeichnet Schock-Video auf: Werkstattinhaber fassungslos

Jan Jung (l.) und Daniel Hofmann von der Kfz-Werkstatt verfolgen das Überwachungsvideo mit Fassungslosigkeit.
Jan Jung (l.) und Daniel Hofmann von der Kfz-Werkstatt verfolgen das Überwachungsvideo mit Fassungslosigkeit.  © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

"Wir waren erstmal sprachlos und wussten auch erstmal gar nicht, was wir überhaupt machen sollen", erklärt Jung. Nachdem Veterinäramt des Landratsamtes Bamberg von dem Geschehen informiert wurde, wandten sich die Inhaber der Werkstatt schließlich auch an Peta.

Die Organisation machte den Fall öffentlich und erstattet Anzeige. In der Folge leitete die Staatsanwaltschaft Bamberg ein Verfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein. Man gehe mit allen rechtlichen Mitteln gegen solche Verstöße vor betonte ein Sprecher der Polizei.

"Der betroffene Hund wurde zwischenzeitlich vom bisherigen Halter freiwillig abgegeben und befindet sich nun in der Obhut einer neuen Familie", so die Polizei zum aktuellen Stand.

Niedlicher Lockenschopf sucht neue Besitzer: Hund Julien ist jung und agil
Hunde Niedlicher Lockenschopf sucht neue Besitzer: Hund Julien ist jung und agil

Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Titelfoto: NEWS5 / Ferdinand Merzbach (2)

Mehr zum Thema Hunde: