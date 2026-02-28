Kamera hält brutale Szenen fest: Mann prügelt mit Stock auf Hund ein

Burgebrach - Nachdem die Tierrechteorganisation Peta ein Video von der Misshandlung eines Hundes im Landkreis Bamberg geteilt hatte, laufen die Ermittlungen gegen den Besitzer.

Szenen aus dem Überwachungsvideo zeigen den Mann mit einem Stock auf dem Parkplatz der Werkstatt. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach (2)

Wie die Polizei Oberfranken am Samstag mitteile, haben die zuständigen Behörden die Ermittlungen aufgenommen.

Das Video einer Überwachungskamera zeigt einen Halter, der seinen Hund mit einem Stock taktiert. Aufgenommen wurde es bereits am 15. Januar auf dem Parkplatz der Kfz-Werkstatt "JD Kfz-Technik" in Burgebrach.

Dem Inhaber war ein frei laufender Hund aufgefallen. Das zutrauliche Tier näherte sich im freundlich. "Für mich war es ein ganz lieber Hund. Er war weder aggressiv noch sonst irgendwas", erzählt Geschäftsführer Jan Jung gegenüber NEWS5. Über eine Telefonnummer auf dem Halsband wurde der Besitzer informiert, der den Hund eine halbe Stunde später abholte. Eine glückliche Zusammenführung war es jedoch nicht.

Die Kamera auf dem Parkplatz zeichnet auf, was wirklich geschah: Mit einem Stock schlägt der Besitzer mehrfach auf das wehrlose Tier ein. Im Video ist das schmerzerfüllte Winseln des Hundes deutlich zu hören.