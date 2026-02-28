Kamera hält brutale Szenen fest: Mann prügelt mit Stock auf Hund ein
Burgebrach - Nachdem die Tierrechteorganisation Peta ein Video von der Misshandlung eines Hundes im Landkreis Bamberg geteilt hatte, laufen die Ermittlungen gegen den Besitzer.
Wie die Polizei Oberfranken am Samstag mitteile, haben die zuständigen Behörden die Ermittlungen aufgenommen.
Das Video einer Überwachungskamera zeigt einen Halter, der seinen Hund mit einem Stock taktiert. Aufgenommen wurde es bereits am 15. Januar auf dem Parkplatz der Kfz-Werkstatt "JD Kfz-Technik" in Burgebrach.
Dem Inhaber war ein frei laufender Hund aufgefallen. Das zutrauliche Tier näherte sich im freundlich. "Für mich war es ein ganz lieber Hund. Er war weder aggressiv noch sonst irgendwas", erzählt Geschäftsführer Jan Jung gegenüber NEWS5. Über eine Telefonnummer auf dem Halsband wurde der Besitzer informiert, der den Hund eine halbe Stunde später abholte. Eine glückliche Zusammenführung war es jedoch nicht.
Die Kamera auf dem Parkplatz zeichnet auf, was wirklich geschah: Mit einem Stock schlägt der Besitzer mehrfach auf das wehrlose Tier ein. Im Video ist das schmerzerfüllte Winseln des Hundes deutlich zu hören.
Überwachungskamera zeichnet Schock-Video auf: Werkstattinhaber fassungslos
"Wir waren erstmal sprachlos und wussten auch erstmal gar nicht, was wir überhaupt machen sollen", erklärt Jung. Nachdem Veterinäramt des Landratsamtes Bamberg von dem Geschehen informiert wurde, wandten sich die Inhaber der Werkstatt schließlich auch an Peta.
Die Organisation machte den Fall öffentlich und erstattet Anzeige. In der Folge leitete die Staatsanwaltschaft Bamberg ein Verfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein. Man gehe mit allen rechtlichen Mitteln gegen solche Verstöße vor betonte ein Sprecher der Polizei.
"Der betroffene Hund wurde zwischenzeitlich vom bisherigen Halter freiwillig abgegeben und befindet sich nun in der Obhut einer neuen Familie", so die Polizei zum aktuellen Stand.
Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.
Titelfoto: NEWS5 / Ferdinand Merzbach (2)