Junger Hund wegen Überforderung abgegeben: Gibt es noch Hoffnung für Ichiko?

München - Der kastrierte Mischling Ichiko wurde wegen Überforderung im Münchner Tierheim abgegeben. Findet er nun sein Happy End?

Mix Ichiko hofft auf souveräne Menschen, die ihm ein schönes Hundeleben ermöglichen. © Tierheim München

Ichiko wurde im März 2024 geboren. Er ist ein sehr sensibler und unsicherer Junghund, der sich nach einer sicheren Führung sehnt.

Wird er bedrängt, kann Ichiko auch nach vorne gehen. Im Umgang mit Ressourcen ist ebenfalls erhöhte Aufmerksamkeit notwendig, berichtet das Tierheim.

Da er sehr deutlich über seine Körpersprache kommuniziert, sucht Ichiko Menschen, die in der Lage sind, seine Signale zu lesen. "Wird er ernst genommen und nicht überfordert, zeigt er sich verspielt, lernwillig und sportlich", so seine Pfleger.

Er würde sich für den Hundesport eignen, sofern dieser strukturiert und stressarm abläuft. Menschen, die Erfahrung im Umgang mit Hunden haben und sensibel mit ihm arbeiten können, wären die perfekten Partner für den Hund.

Ruhe und Geduld sind entscheidend, um Vertrauen zu Ichiko aufzubauen.