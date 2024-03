Ein brutaler Hundefänger trachtete "Vince" nach dem Leben, jetzt soll für ihn endlich alles gut werden

Kassel - Der überaus freundliche "Vince" aus dem Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel hat ganz viel Glück gehabt, überhaupt noch am Leben zu sein.

In seiner rumänischen Heimat wurde nach einem tragischen Vorfall jagt auf Straßenhunde wie "Vince" gemacht. © Bund gegen Missbrauch der Tiere e. V.

Auf der Webseite des Tierheims kann man seine bewegende Geschichte erfahren. Der vier Jahre alte Mischlings-Rüde kommt aus der etwa 20 Kilometer von der rumänischen Hauptstadt Bukarest entfernten Gemeinde Zarnesti, in der wie so häufig in Rumänien viele Straßenhunde leben.

Nachdem im vergangenen Jahr eine Joggerin in Bukarest von einigen Straßenhunden angefallen und getötet wurde, haben sich die Zeiten für ihresgleichen drastisch geändert.

So berichtet die "Wau-Mau-Insel", dass Zarnesti nach dem Unglück in Bukarest einen berüchtigten Hundefänger damit beauftragt hat, sich der Straßenhund-Problematik anzunehmen. Und das tut er überaus rücksichtslos, weshalb ihm schon viele der Vierbeiner zum Opfer gefallen sind.

Das hat allerdings alle Tierfreunde in Zarnesti sehr für die Lage der Straßenhunde sensibilisiert. Somit werden nun häufiger die rumänischen Tierheime informiert, wenn sich Hunde in Not befinden.