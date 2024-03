Dank eines kleinen Mädchens: Nur deshalb kann für die süße "Vani" jetzt alles gut werden

Ein Mädchen hatte beobachtet, wie Vani von einem Auto angefahren worden war, und hatte daraufhin das Tierheim um Hilfe gebeten. © Bund gegen Missbrauch der Tiere e. V.

Erzählt wird sie auf der Webseite des Kasseler Tierheims.

Demnach stammt Vani aus Ungarn, wo sie als Straßenhund lebte. Einem kleinen Mädchen war sie aufgefallen und das Kind beobachtete die Hündin über einige Wochen und freute sich immer, wenn es sie sah.

Doch dann der Schock: An einem Tag musste das Mädchen mitansehen, wie der Hund von einem Auto angefahren wurde. Glück im Unglück: Vani hatte den Unfall nahezu unbeschadet überlebt.

Doch das Mädchen machte sich nun Sorgen um die putzige Hündin. Also wandte sie sich an das Tierheim in Kiskunhalas und bat die dortigen Tierschützer um Hilfe.

Die kamen der Bitte nach und holten Vani ins Tierheim. Da es in Ungarn aber sehr viele herrenlose Hunde auf den Straßen gibt, ist es leider schwer, diese zu vermitteln.