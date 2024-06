Trauriges Schäferhund-Mädchen vermisst ihre Menschen, wird für Lulu jetzt alles gut?

Da sie auch durch ihre Rasse bedingt sowohl körperlich als auch geistig ausgelastet werden möchte und generell ein anspruchsvoller Hund sei, will das Tierheim sie nur an Menschen abgeben, die bereits Erfahrung mit Hunden - am besten mit Belgischen Schäferhunden - gesammelt haben.

Wenn sie körperlich und geistig ausgelastet wird, dann ist Lulu total entspannt. © Tierschutzverein Koblenz und Umgebung e.V.

Darüber hinaus ist Lulu laut dem Tierheim aber denkbar unkompliziert. Sie fährt ohne Murren in Autos, Bussen und Zügen mit, kann gut ohne Leine laufen und lässt sich auch von Fahrrädern nicht irritieren.

Sie kommt gut mit anderen Hunden aus und kann laut der Webseite bis zu vier Stunden alleine zu Hause bleiben - am besten, wenn man ihr dabei eine Tier-Doku im Fernsehen anstellt.



Auch ging Lulu als Bürohund mit ihrem Halter zur Arbeit, was gut geklappt habe. In diesem Fall benötige sie aber genügend körperliche und geistige Auslastung, um dann im Büro entspannt zu sein.



Wer die hübsche Hündin nun kennenlernen möchte oder Fragen hat, kann sich gerne mit dem Koblenzer Tierheim in Verbindung setzen. Das geht am besten über das Kontaktformular.