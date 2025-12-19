Tierheim-Mitarbeiter finden Hund in Käfig: Dann entdecken sie einen Zettel
Lakeland (Florida, USA) - Sie waren nicht begeistert, als sie Clio fanden. Ein Zettel, der am Käfig der Hündin befestigt war, glättete die Wogen zumindest ein bisschen. Dennoch wäre es den Mitarbeitern des Tierheims "Polk County Bully Project" in Lakeland, Florida, deutlich lieber gewesen, die Besitzerin hätte sich vorher etwas besser informiert.
Clio musste am 5. Dezember nämlich in ihrem Käfig an einer Straße ausharren, direkt unter dem Schild des Tierheims. Dieses hat jedoch für solche Fälle viel besser vorgesorgt.
In einem Facebook-Beitrag schrieben die Verantwortlichen zu dieser Geschichte, dass es eigentlich einen ausgewiesenen sicheren Abgabebereich und Zwinger bei ihnen gebe, die genau das verhindern sollten.
"Verängstigt und zitternd wurde sie mit nichts als einem Zettel zurückgelassen, auf dem stand: 'Sie heißt Clio. Sie ist ein liebes Mädchen. Bitte sucht ein Zuhause für sie. Es tut mir leid'", berichteten die Tierfreunde.
"Wir haben keine Ahnung, warum sie ausgesetzt wurde", sagte ein Sprecher des Tierheims diese Woche in einem Interview mit Newsweek.
Die Botschaft, die das Team an Clios Besitzerin richtete, ist unterdessen ein wenig überraschend.
Facebook-Posting zeigt die rührende Geschichte
"Wir wünschen ihrer Besitzerin alles Gute und sind dankbar, dass sie sich so liebevoll um sie gekümmert hat", teilte das Team mit. Und das, obwohl Clio mitten auf der Straße ausgesetzt wurde und zig Autos nur knapp an ihrem Käfig vorbeigerast waren.
Unterdessen hat sich die Hündin ganz gut gefangen. "Sie ist ein Schatz, und wir freuen uns sehr, sie bei uns zu haben", schrieben ihre Betreuer auf Facebook.
Zu Beginn hatten sie die Fellnase allerdings für trächtig gehalten - und sie deshalb gleich am Anfang kastriert.
Dennoch sind jetzt erst einmal alle froh, dass es dem Vierbeiner wieder besser geht. "Wir haben ihr gesagt, dass sie jetzt in Sicherheit ist, und sie fängt schon an, Freunde zu finden", so ihre Pfleger auf Facebook.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshots/Polk County Bully Project