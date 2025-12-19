Tierheim-Mitarbeiter finden Hund in Käfig: Dann entdecken sie einen Zettel

Lakeland (Florida, USA) - Sie waren nicht begeistert, als sie Clio fanden. Ein Zettel, der am Käfig der Hündin befestigt war, glättete die Wogen zumindest ein bisschen. Dennoch wäre es den Mitarbeitern des Tierheims "Polk County Bully Project" in Lakeland, Florida, deutlich lieber gewesen, die Besitzerin hätte sich vorher etwas besser informiert.

Clio saß an einer Straße in der Nähe des Tierheims in einem Käfig. © Bildmontage: Facebook/Screenshots/Polk County Bully Project

Clio musste am 5. Dezember nämlich in ihrem Käfig an einer Straße ausharren, direkt unter dem Schild des Tierheims. Dieses hat jedoch für solche Fälle viel besser vorgesorgt.

In einem Facebook-Beitrag schrieben die Verantwortlichen zu dieser Geschichte, dass es eigentlich einen ausgewiesenen sicheren Abgabebereich und Zwinger bei ihnen gebe, die genau das verhindern sollten.

"Verängstigt und zitternd wurde sie mit nichts als einem Zettel zurückgelassen, auf dem stand: 'Sie heißt Clio. Sie ist ein liebes Mädchen. Bitte sucht ein Zuhause für sie. Es tut mir leid'", berichteten die Tierfreunde.

"Wir haben keine Ahnung, warum sie ausgesetzt wurde", sagte ein Sprecher des Tierheims diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

Die Botschaft, die das Team an Clios Besitzerin richtete, ist unterdessen ein wenig überraschend.