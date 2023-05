Tierheim nimmt Husky kurz vorm Feierabend auf: Am nächsten Morgen sind alle sprachlos

Tuscumbia (Alabama) - Lange kannten sie sich noch nicht. Aber spätestens am nächsten Morgen wussten alle, wen sie sich da ins Haus geholt hatten. Sämtliche Mitarbeiter des Tierheims "Colbert County Animal Shelter" aus der US-Stadt Tuscumbia waren sprachlos, als sie das "Werk" von Husky Titan begutachten durften.

Sieht unschuldig aus, ist es aber nicht: Husky Titan. © Facebook/Screenshot/Colbert County Animal Shelter

Der Vierbeiner war am Vortag, dem 15. Mai, eine knappe Stunde vor Feierabend ins Tierheim gebracht worden. Hatte da etwa jemand nicht mehr richtig konzentriert gearbeitet?

Diese Frage konnte Charles Corey Speegle in einem aktuellen Gespräch mit The Dodo nicht wirklich konkret beantworten. Dafür erläuterte der Leiter des Tierheims, dass Titan - kaum, dass alle weg waren - nicht nur sich selbst aus seinem Zwinger befreit habe, sondern auch noch zwei weitere Artgenossen.

Am nächsten Morgen sei es dann so weit gewesen. "Er saß an der Tür und wartete darauf, uns zu zeigen, wie gut er ist", erklärte Speegle. Der Rüde hatte nämlich mit den beiden anderen Hunden eine gigantische "Party" gefeiert.

"Er zerstörte den Bürocomputer, riss die Jalousien herunter, pinkelte auf den Papierkram, räumte alle Theken ab, zerkaute Müll und Papierkram usw.", schilderte Speegle das Fiasko.