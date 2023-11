Tierheim nimmt neuen Hund auf: Als Pfleger erfahren, wo er herkommt, sind sie platt

Santa Fe/Maryland (USA) - Tagelang kümmerten sie sich um einen Hund, päppelten ihn wieder auf. Mitarbeiter des Tierheims "Santa Fe Animal Shelter & Humane Society" gaben dem Rüden den Namen Hopper. Zwar hatte der Vierbeiner, der in Santa Fe, New Mexiko, aufgegriffen worden war, einen Mikrochip. Doch die darauf gespeicherten Daten führten ins Leere. Schließlich meldete sich nach 17 Tagen eine Frau beim Tierheim. Was die Dame namens Roughiatou Sotelo dem Team vergangene Woche zu sagen hatte, verschlug allen die Sprache.