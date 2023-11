Tierheim vermittelt Hund erfolgreich: Was dann passiert, hat niemand kommen sehen

Norfolk (England) - Scheinbar war alles wunderbar gelaufen. Im vergangenen Jahr wurde Hündin Amber nach einem Aufenthalt im "PACT Animal Sanctuary" in eine neue Familie vermittelt. Wochenlang schien die Sache gut über die Bühne gegangen zu sein. Im Tierheim, das im englischen Norfolk sitzt, machte man folglich einen Haken hinter die Angelegenheit. Niemand ahnte zu diesem Zeitpunkt, was auf das Team zukommen würde.

Hoffnungsvoll blickt Amber in die Zukunft. Vielleicht könnte diese auch endlich besser werden. © Facebook/Screenshot/PACT Animal Sanctuary

Nach etwa vier Wochen stand Ambers neue Familie im Oktober 2022 wieder in der Tür. "Sie wurde bei uns abgegeben, weil ein Mitglied des Haushalts allergisch auf sie reagierte", schrieb das Tierheim auf seiner Website.

Doch nicht nur in der Familie hatte man allergisch auf Amber reagiert. Auch die Hündin selbst schien ähnliche Probleme zu haben.

"Amber kam in einem sehr traurigen Zustand zu uns und war in einem schlechten Gesundheitszustand. Es dauerte eine Weile, bis es ihr wieder gut ging und jetzt sieht sie wie ein anderer Hund aus. Wir glauben, dass sie eine allergische Hautkrankheit hat", so das Tierheim.

Die gesundheitlichen Beschwerden waren nur eines von Ambers Problemen. Das andere erwies sich als noch schwerwiegender.