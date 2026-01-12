Tierheim warnt Mutter vor Riesen-Hund: Als sie ihn trotzdem adoptiert, zeigt er sein wahres Gesicht
USA - Trotz aller Warnungen adoptierte eine zweifache Mutter aus den USA einen 38-Kilo-Hund aus dem Tierheim. Als der Mastiff dann auf die beiden Kinder der Familie stieß, geschah etwas Unerwartetes.
Bennie, ein englischer Mastiff, hatte keine einfache Vergangenheit gehabt: Der Vierbeiner wurde bereits als Welpe in ein Tierheim abgegeben, wo ihn verschiedene Familien adoptierten - aber immer wieder in die Einrichtung zurückbrachten. Mit gerade einmal fünf Monaten hatte man der Fellnase schon mehrfach das Herz gebrochen und völlig verwirrt zurückgelassen.
Dann wurde Michelle Miller auf sein Schicksal aufmerksam und entschloss sich, den Welpen, der bereits fast 39 Kilogramm auf die Waage brachte, endlich ein Zuhause für den Rest seines Lebens zu bieten.
Doch es gab ein Problem: Das Tierheim warnte Michelle eindringlich davor, den Mastiff in einen Haushalt mit Kindern zu bringen. Der Vierbeiner galt als unberechenbar, ängstlich und gleichzeitig sehr kraftvoll.
"Er war schon mehrmals zurückgegeben worden, bevor wir ihn bekamen, deshalb hatte er einige Vertrauensprobleme und schien anfangs Angst vor Männern zu haben", erinnert sich die 31-Jährige gegenüber Newsweek.
Allen Warnungen zum Trotz adoptierte Michelle den großen Hund und konfrontierte ihn mit ihren beiden Töchtern, die zu diesem Zeitpunkt sieben und zwei Jahre alt waren.
Tierheim-Riese entpuppt sich als perfekter Familienhund
Bennie, wie der Mastiff von ihnen getauft wurde, zeigte überraschenderweise weder Angst noch Aggression gegenüber den Kleinen. Im Gegenteil: Der Hund wurde direkt zu ihrem besten Freund und Beschützer. "Wo immer die Mädchen sind, ist Bennie in der Nähe", so ihre Mutter. "Er beschützt sie ständig, ist aber gleichzeitig unglaublich sanft und verspielt mit ihnen."
Statt der unerzogenen, kinderfeindlichen Fellnase entpuppte sich Bennie als "richtiger Teddybär".
Mittlerweile ist der Mastiff fünf Jahre alt und hat unglaubliche Fortschritte gemacht. Seine Angst vor Männern oder Kindern hat er komplett abgelegt und an Selbstvertrauen gewonnen.
Dass sein Frauchen auf seine innere Stimme gehört und ihn trotz aller Gegenanzeigen aus dem Tierheim holte, sollte für Bennie alles verändern.
"Große Hunde werden aufgrund ihrer Größe in Tierheimen oft übersehen. Aber Bennie passte perfekt zu unserer Familie und war ein wichtiger Teil der Kindheit unserer Mädchen", freut sich die US-Amerikanerin, die auf TikTok den Alltag mit dem sanften Riesen dokumentiert.
