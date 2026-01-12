Tierheim warnt Mutter vor Riesen-Hund: Als sie ihn trotzdem adoptiert, zeigt er sein wahres Gesicht

USA - Trotz aller Warnungen adoptierte eine zweifache Mutter aus den USA einen 38-Kilo-Hund aus dem Tierheim. Als der Mastiff dann auf die beiden Kinder der Familie stieß, geschah etwas Unerwartetes.

Mastiff Bennie (5) zog trotz Warnung des Tierheims bei Familie Miller ein. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/bennieandbucky

Bennie, ein englischer Mastiff, hatte keine einfache Vergangenheit gehabt: Der Vierbeiner wurde bereits als Welpe in ein Tierheim abgegeben, wo ihn verschiedene Familien adoptierten - aber immer wieder in die Einrichtung zurückbrachten. Mit gerade einmal fünf Monaten hatte man der Fellnase schon mehrfach das Herz gebrochen und völlig verwirrt zurückgelassen.

Dann wurde Michelle Miller auf sein Schicksal aufmerksam und entschloss sich, den Welpen, der bereits fast 39 Kilogramm auf die Waage brachte, endlich ein Zuhause für den Rest seines Lebens zu bieten.

Doch es gab ein Problem: Das Tierheim warnte Michelle eindringlich davor, den Mastiff in einen Haushalt mit Kindern zu bringen. Der Vierbeiner galt als unberechenbar, ängstlich und gleichzeitig sehr kraftvoll.

"Er war schon mehrmals zurückgegeben worden, bevor wir ihn bekamen, deshalb hatte er einige Vertrauensprobleme und schien anfangs Angst vor Männern zu haben", erinnert sich die 31-Jährige gegenüber Newsweek.

Allen Warnungen zum Trotz adoptierte Michelle den großen Hund und konfrontierte ihn mit ihren beiden Töchtern, die zu diesem Zeitpunkt sieben und zwei Jahre alt waren.