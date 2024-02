Ein Unfall macht ihr schwer zu schaffen, findet die charmante Amelie trotzdem ein Zuhause?

Seit einem Unfall fehlt Mischlings-Hündin Amelie ein Auge. Auch ihre eine Vorderpfote kann sie nicht mehr richtig bewegen. © Tierschutzverein Würzburg e.V.

Amelie stammt aus Rumänien. Und dort hatte sie den Unfall, bei dem sie ein Auge verlor. Auch eine ihrer Vorderpfoten kann sie seitdem nicht mehr richtig benutzen.

Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims sagen, störe Amelie dies aber alles zum Glück recht wenig. Allerdings müsse sie eventuell wegen ihrer Pfote in Zukunft physiotherapeutisch behandelt werden.

Außerdem wäre für sie ein Zuhause sehr von Vorteil, in dem sie nur wenige Treppen steigen müsste. Dass man mit Amelie keine ausgedehnten Wanderungen oder Jogging-Runden unternehmen kann, versteht sich von selbst.

Zudem merken die Tierpfleger an, dass die Mischlings-Hündin noch etwas Erziehung benötige. So hapere es ab und an mit dem Laufen an der Leine; vor allem dann, wenn sie Artgenossen begegne. Hier könne sie auch schon mal anfangen zu bellen oder zu pöbeln.