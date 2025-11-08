Tierpension erlaubt sich einen Scherz mit Hund, doch dem ist's völlig egal

USA - Eine Tierpension in Ooltewah (US-Bundesstaat Tennessee) erlaubte sich jetzt einen kleinen Scherz mit einem ihrer vierbeinigen Gäste. Hintergrund ist ein Foto seines Besitzers.

Statt dem Hund das Foto seines Herrchens einfach zu zeigen, entschieden sich die Mitarbeiter fürs Ausdrucken. © Screenshot/TikTok/thebarkmore

Die Tierpension und -tagesstätte "The Barkmore" schickte dem Hundebesitzer ein Foto seines Vierbeiners. Die Mitarbeiter hatten den Hund beim Spielen mit einem Spielzeug im Garten fotografiert.

Dass sein Herrchen nicht da war, schien den Hund keineswegs zu stören. Er genoss seinen Tag in der Tierpension.

Die Antwort des Mannes postete "The Barkmore" auf TikTok: "Super, ich liebe es. Ihr könnt ihm auch zeigen, was ich mache." Dazu schickte er ein Selfie.

Doch anstatt dem Vierbeiner nur das Bild seines Herrchens zu zeigen, gingen die Mitarbeiter noch einen Schritt weiter. Sie druckten das Foto aus und klebten es an die Scheibe.

"Wir fanden es total witzig!", sagte ein Sprecher der Tierpension gegenüber Newsweek. "Der Besitzer freute sich sehr über die Fotos seines Hundes, während dieser bei uns in Pension war."