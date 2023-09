Tierpflegerin droht kleinem Hund mit Kastration: Wie er reagiert, ist Rache pur

Die Pfleger nahmen sich nach der Ankunft im Tierheim sogar die Zeit, ihrem quirligen Schützling in aller Ruhe sein neues Übergangszuhause zu zeigen. Dabei führte die Erkundungstour auch ins Zimmer der Tierarztpraxis.

Glücklicherweise befindet sich das Hündchen jetzt in guten Händen und wird gewissenhaft umsorgt, bis entweder sein altes Herrchen gefunden wird, oder aber liebe Hundefreunde, die bereit sind, den kleinen Kerl bei sich aufzunehmen.

Aufgeregt wuselt der winzige Rüde um die Beine der Tierpfleger und erkundet sein neues Zuhause. Er ist gerade erst als Fundhund im Tierheim gelandet, wie die Mitarbeiter in einer Instagram-Story erklären.

Nach einem frechen Genital-Witz der Pflegerin hebt der Hund das Bein und lässt seinem Harndrang freien Lauf. © Montage: Instagram/Screenshot/Tierheim Bergheim

So hielt es den Rüden nicht lange in der Tierheim-eigenen Praxis. Erst recht nicht, als eine der Mitarbeiterinnen scherzhaft in seine Richtung drohte: "Schnipp, schnapp, Hoden ab! Denk dran."

Tatsächlich schien die Warnung anzukommen. Als ob der Hund die Ankündigung seiner möglicherweise bevorstehenden Kastration verstanden hätte, trippelte er schnell zurück in den Flur, an den Pflegern vorbei und in den nächsten Raum.

Dort platzierte er sich neben einer Betonsäule, hob den linken Hinterlauf - und erleichterte sich auf den grauen Fliesenboden.

Der Pflegerin, die den Vierbeiner gerade noch dreist gefoppt hatte, blieb dabei nichts anderes übrig, als den mutmaßlichen Racheakt empört zu beobachten.

Trotz der Sauerei konnten die Mitarbeiter kurz darauf aber bereits über die Pipi-Panne scherzen. "Unserem neuen Fundhund mangelt es nicht an Selbstbewusstsein", kommentierten sie das lustige Video in ihrer Insta-Story.

In Zukunft dürften sie sich jedenfalls zweimal überlegen, ob sie mit einem gemeinen Genital-Witz noch einmal den Unmut der braunen Fellnase riskieren wollen.