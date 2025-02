Tierschützer wollen Welpen retten: Was der Hund ihnen anbietet, berührt sie zutiefst

De Doorns (Südafrika) - Was für ein bitterer Fehler: Das Veterinäramt hatte ihn einfach übersehen! Welpe Gunnar war eine Woche lang im südafrikanischen De Doorns auf sich allein gestellt, nachdem seine Mutter und seine Geschwister von der Straße gerettet worden waren. Zum Glück informierte jemand die Tierschutzorganisation "Sidewalk Specials". Als die Retter eintrafen, um den verlassenen Gunnar aus seinem Elend zu befreien, begrüßte er sie mit einer Geste, die ihr Herz zerfließen ließ.

"Er hatte eine Woche lang gefroren, war verängstigt und allein", erzählte Rachael Sylvester, die Gründerin von Sidewalk Specials diese Woche im Gespräch mit The Dodo .

Rund drei Jahre später ist Gunnar ein aufgeweckter, lebensfroher Hund. © Facebook/Screenshot/Sidewalk Specials

Gunnar litt an Blutarmut, Zeckenbissfieber und einem der schlimmsten Wurm- und Zeckenbefälle, die das Team je gesehen hatte. Dazu kam noch eine Augeninfektion. Und all das in den ersten sieben Wochen seines Lebens. Doch Gunnar sollte alle überraschen!

"Seine absolut positive Einstellung hat ihn am Leben gehalten", sagte Sylvester gegenüber dem Tiermagazin. Nach nur einer Woche beim Tierarzt konnte der Vierbeiner bereits wieder entlassen werden.

Kein Wunder, dass er nicht lange brauchte, um seinem neuen Frauchen Freya den Kopf zu verdrehen. Gunnar kam bereits nach ein paar Tagen bei ihr unter.

Seitdem sind rund drei Jahre vergangen. Und auch heute ist der Rüde noch eine wahre Frohnatur. Was für ein Glück, dass Gunnar rechtzeitig gerettet wurde!