Tierschützerin klagt Missstände an: Hunde leben in "verrosteten Zwingern" mit Kot und Knochen

Tierschützerin Jana Hoger dokumentierte das Geschehen mit ihrer Kamera. © Jana Hoger/Silvio Dietzel

Jana Hoger, ihres Zeichens Tierschutzaktivistin und für das TV-Magazin "HundKatzeMaus" tätige Tierschutzdetektivin, wurde von einem Whistleblower über einen Fall in Thüringen informiert.

Den Angaben nach sollen in Werther mehrere aussortierte Zuchthunde unter schlimmsten Bedingungen in Zwingern gehalten und vernachlässigt worden sein. Hoger machte sich daraufhin auf den Weg, um die erhaltenen Informationen zu prüfen. Auf einem abgelegenen Grundstück fand die Tierschützerin dann drei Hunde, die laut ihren Angaben in "völlig verkoteten und mit Knochenteilen überfüllten Zwingern leben müssen".

Die zwei Hunde sowie eine Staffordshire-Hündin leben in verrosteten Gehegen und einem durchnässten und nicht isolierten Zwinger, wie es in dem TV-Beitrag heißt. Ein Labrador soll außerdem an einem faustgroßen Tumor am Hoden leiden. Zum Zeitpunkt der Kontrolle sollen die Vierbeiner kein Wasser gehabt haben.

"Die Zustände und die Haltung vor Ort machen mich bis heute fassungslos. Es ist absolut unverständlich, wie ein Mensch Hunde so vernachlässigen kann und ihnen solch ein Leid zufügt", erklärte Jana Hoger.

Die Tierschützerin dokumentierte das Geschehen und wendete sich an das Veterinäramt.