Toller Hund für Anfänger: Cocker Spaniel sucht neues Zuhause

Frankfurt am Main - Der hübsche und absolut liebenswerte, etwa sieben Jahre alte Cocker Spaniel Peter wurde kürzlich als Fundhund ins Tierheim in Frankfurt gebracht. Da ihn bislang offenbar niemand vermisst, soll er jetzt vermittelt werden.

Und da Peter so freundlich und unkompliziert ist, darf er auch gerne von Hunde-Anfängern adoptiert werden. Bei Familien kann er natürlich auch einziehen, allerdings sollten Kinder mindestens zehn Jahre alt sein. Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims berichten, komme Peter auch mit Artgenossen gut klar, allerdings bevorzugt er eindeutig Hündinnen. Ob er sich mit im Haushalt lebenden Katzen verträgt, kann bei Bedarf gerne im Tierheim getestet werden. Darüber hinaus ist natürlich nicht viel über den Rüden bekannt - etwa, oder er es kennt, im Auto mitzufahren oder ob er auch mal stundenweise alleine zu Hause bleiben kann. Das müsse unter Umständen noch in kleinen Schritten mit ihm eingeübt werden. Seinen Zwinger halte Peter aber sauber. Er ist also höchstwahrscheinlich stubenrein.

Peter mag es nicht, wenn er bedrängt wird. Deshalb sollten auch keine allzu kleinen Kinder mit ihm gemeinsam in einem Haushalt leben. © BTierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.

Der Hund liebe es, lange Spaziergängen zu unternehmen und auch mit seinen Menschen ausgiebig zu kuscheln und zu schmusen.

Allerdings sollte man ihn nicht bedrängen. Das möge er so überhaupt nicht, berichten die Tierpflegerinnen und Tierpfleger. Deshalb sollten eben auch keine allzu kleinen Kinder mit ihm zusammenleben.

Er benötige zunächst etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen, käme dann aber von sich aus auf seine Bezugspersonen zu.



Auf der Webseite wird zudem noch einmal betont, was für ein feiner Kerl Peter ist, in dem man sicherlich sehr schnell einen treuen Freund und Kameraden gewinnen wird.



Wer den Cocker Spaniel einmal kennenlernen möchte, kann sich gerne per E-Mail an das Frankfurter Tierheim wenden und einen ersten Besuchstermin vereinbaren.