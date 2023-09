Tollpatschiger Hund "kann gaaaaar nix": Bekommt Alex dennoch ein neues Zuhause?

Köln - Im Tierheim Köln-Dellbrück gibt es zahlreiche Hunde , die schwer zu vermitteln sind. So geht es auch Alex. Der Schäferhund hofft darauf, nicht ewig dort hocken zu müssen.

Schäferhund Alex, der im Januar dieses Jahres geboren wurde, sucht ein neues Zuhause. © Bildmontage: Tierheim Dellbrück

"Mein Name ist Hase. Und das nicht nur, weil ich so bezaubernd lange Öhrchen habe", begrüßte der Vierbeiner die Follower des Instagram-Profils des Dellbrücker Tierheims.

Leider "vercheckten" Alex' ehemalige Besitzer es total, ihm irgendwas beizubringen. Deshalb höre er im Heim ständig von allen Seiten: "Boah, der Alex kann gaaaaar nix!".

Dies sei dem Schäferhund peinlich. Aber woher solle er wissen, was er darf und was nicht. Immerhin habe ihm das niemand beigebracht. "Wenn ich aufgeregt bin, dann belle ich aus vollem Hals. Und wenn mich freue, dann springe ich in die Luft. Ich habe Energie und die muss raus."

Jetzt verrieten ihm die anderen Hunde im Tierheim jedoch, dass so Tollpatsche wie er "nicht gerade ganz oben auf der Beliebtheitsskala stünden."

Denn die Leute würden lieber solche wohlerzogenen Gesellen adoptieren, die beim kleinsten Ton schon "Sitz", "Platz" und Rolle" machen.