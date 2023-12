Total mitgenommener Welpe bekommt zum ersten Mal Liebe - plötzlich sieht er völlig verändert aus

Er litt an Räude, eine Milbenerkrankung die bei Tieren auftreten kann. Sein Fell war völlig zerzaust, an vielen Stellen sah man seine nackte Haut. Der Welpe, der vom FMAS auf den Namen Duncan getauft wurde, hatte außerdem starke Schmerzen. Doch die waren zum Glück schnell vergessen.

Als die freiwilligen Mitarbeiter des "Friends of Marshall Animal Shelter" (FMAS) aus der texanischen Stadt Marshall den kleinen Rüden in diesem Sommer fanden, war er völlig mitgenommen.

"Erinnert ihr euch an Duncan? Das ist er heute, und das ist es, was eure Unterstützung möglich macht. Vielen Dank an alle, die spenden, sich ehrenamtlich engagieren, unsere Beiträge fördern, unsere Beiträge teilen oder die Bemühungen auf so viele verschiedene Arten unterstützen", schrieb der Shelter Wochen später zu einem neuen Bild von Duncan, auf dem von dem armen, kranken Welpen quasi nichts mehr übrig war.

Duncan war zu einem gesunden, niedlichen Hund geworden, mit weißem Fell am ganzen Körper. Einige schwarze Flecken (vor allem auf seiner Schnauze) luden zum Spekulieren ein, um welche Rasse es sich bei ihm handeln könnte. "Sieht so aus, als wäre da vielleicht ein Dalmatiner drin", schrieb FMAS, "aber alles, was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass er ein wunderschöner Mix ist."

Dem können wir uns - genauso wie viele User auf Facebook - nur anschließen!