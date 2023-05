Trauriger Golden Retriever leistet Unglaubliches, um in sein altes Zuhause zurückzukehren

In Nordirland ist ein Hund von seinem neuen Besitzer geflüchtet und 64 Kilometer gelaufen, um in sein altes Zuhause zurückzukehren, das ihn loswerden wollte.

Von Simone Bischof

Co Tyrone (Nordirland) - In Nordirland ist ein Hund von seinem neuen Besitzer geflüchtet und viele Kilometer weit gelaufen, um in sein altes Zuhause zurückzukehren – das ihn zuvor loswerden wollte.

Golden Retriever "Cooper" vermisste seine alte Familie und lief seinem neuen Besitzer davon. Doch der vermisste seinerseits den Hund sehr. © Collage: screenshot Facebook/Lost Paws NI - Lost and Found Pets Nachdem Golden Retriever "Cooper" von seiner Familie in einem Tierheim abgegeben worden war, zog er am 1. April in ein anderes Zuhause um: Der Fotograf Nigel Fleming aus Dungannon und Coopers neue "Hundeschwester" namens Molly wollten unbedingt seine neue Familie sein. Doch nur wenige Minuten, nachdem Cooper die Hündin kennengelernt hatte, stürmte der Vierbeiner aus dem Auto und machte sich aus dem Staub, berichtet Belfast Live. Die nächsten 27 Tage verbrachte der Vierbeiner auf der Flucht - und legte dabei mehr als 64 Kilometer zurück. Mit einem Ziel: sein altes Zuhause! Hunde Welpe spielt ohne Aufsicht, dann braucht er Not-OP! Hände weg von diesem beliebten Hunde-Spielzeug! Das Team der nordirischen Wohltätigkeitsorganisation Lost Paws NI fand dank eines Mikrochips heraus, dass Cooper die meiste Zeit hauptsächlich nachts durch Wälder und entlang der Hauptstraße gelaufen war. Er überlebte ohne die Hilfe von Menschen - den Kontakt zu ihnen mied er - und suchte sich selbst Nahrung. Um sich auszuruhen, grub er wohl kleine Kuhlen in die Erde. Schließlich erreichte der Hund das Grundstück seiner früheren Familie. Wie er das geschafft hat, ist völlig unklar. Cooper konnte nicht wissen, von wo aus er aufbrechen würde. Nur sein Wille und seine kalte, nasse Nase brachten ihn zurück. Doch währenddessen machte sich sein neuer Besitzer große Sorgen um den pelzigen Freund.

Abgemagert und mit zerzaustem Fell gefunden

Nigel Fleming hatte eine Gruppe von Hundeliebhabern um sich versammelt, die ihm dabei halfen, das verschwundene Tier wiederzufinden. "Lost Paws IN" koordinierte die Suche und unterstützte den Mann, wo sie konnten. Fündig wurden sie am 27. April an Coopers früherer Adresse, nachdem ein Zeuge angerufen hatte, der den Hund erkannt hatte. Cooper habe mit seinem Bruder "George" in einem Zwinger gesessen. Offenbar hatten sich beide sehr vermisst. Weil die ehemaligen Besitzer Cooper nach wie vor nicht haben wollten, nahm der Fotograf den Hund erneut mit. "Ich hätte gerne beide genommen, aber drei große Golden Retriever wären zu viel für mich gewesen", sagte Fleming. Weil Cooper auf seiner Reise viel Gewicht und Kraft verloren hat, wird er nun mit kleinen Mahlzeiten langsam wieder aufgebaut. Außerdem brauchte er dringend ein warmes Bad, weil er nach den vielen Tagen auf der Straße etwas schmutzig und zerzaust aussah.