Trauriges Schicksal: Hund wird erst geklaut und danach zum Sterben im Auto zurückgelassen

USA - Ein trauriges Schicksal ereilte den kleinen Hund Tori aus dem US-Bundestaat North Carolina. Ein FedEx-Lieferant stahl die Französische Bulldogge und sperrte sie in einen Lieferwagen, wo sie schließlich starb.

Die kleine Bulldogge Tori hat ein schlimmes Schicksal erlitten. © Screenshot/Facebook/Lori Hartman Kemmerer

Anfang des Monats wurde der Hund von dem 44-jährigen Paketboten Kimani Joehon Marshall aus dem Garten gestohlen, als dieser Post in der Nachbarschaft auslieferte.

Marshall sperrte Tori in den Lieferwagen, da er seine Tour noch beenden wollte. Der Transporter erhitzte sich jedoch so stark, dass die Französische Bulldogge an einem Hitzschlag starb.

Laut ABC11 kannte der Lieferant die Familie und fragte mehrmals, ob er Tori mit einem seiner Hunde paaren dürfe - doch die Besitzer lehnten immer ab.

Warum Marshall seinen Hund unbedingt mit der Französischen Bulldogge verpaaren wollte, ist ganz einfach: Sie war ein preisgekrönter Show-Hund und umgerechnet 5080 Euro wert.