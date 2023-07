Trotz Rekordtemperaturen: Zwei Frauen lassen ihre Hunde am Hitzesamstag im Auto zurück

Kahla/Meiningen - Am vergangenen Hitzesamstag in Thüringen haben zwei Hundehalterinnen ihre Vierbeiner im Auto zurückgelassen.

Die beiden Tiere konnten aus den überhitzten Fahrzeugen befreit werden. (Symbolfoto) © 123rf/anandastocker

Wie die Polizei mitteilte, ereigneten sich beide Vorfälle am Samstag. An diesem Tag herrschten im Freistaat Temperaturen von über 30 Grad.

In Kahla im Saale-Holzland-Kreis wurden die Beamten von einer aufmerksamen Bürgerin auf einen im Auto eingesperrten Hund hingewiesen. Den Angaben nach stand das Fahrzeug auf einem Parkplatz in Kahla, mitten in der Sonne.

Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass die 79-jährige Besitzerin ihr Tier für einen Einkauf im Auto zurückgelassen hatte. Der Vierbeiner konnte von den Polizisten aus dem Fahrzeug gerettet werden und erlitt augenscheinlich keine bleibenden gesundheitlichen Schäden.

Gegen die Rentnerin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz in Verbindung mit der Tierschutz-Hunde-Verordnung eingeleitet.

Ein ähnlicher Vorfall spielte sich auch auf einem Parkplatz eines Baumarktes in Meiningen ab. Hier hatte eine 55-Jährige ihren Hund bei über 30 Grad und direkter Sonneneinstrahlung im Fahrzeug zurückgelassen.

Auch wenn die Fahrer- und Beifahrertür eine Handbreit geöffnet waren, stiegen die Temperaturen in dem überhitzten Fahrzeug weiter an. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hechelte das Tier bereits stark.

Nachdem die Einsatzkräfte die Hundebesitzerin ausfindig machen konnten, wurde die Fellnase umgehend aus dem Fahrzeug befreit. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.