Wunderschöne Hündin sucht neue Besitzer: "Für ihre Menschen würde sie durchs Feuer gehen"

Die Mischlingshündin würde dem Tierheim gern den Rücken kehren und in ein richtiges Zuhause ziehen. © Bildmontage: Instagram/tierheim__troisdorf

Schnuppi ist nicht nur außergewöhnlich schön, sondern auch ziemlich clever. Dennoch hat die Schäferhund-Mischlings-Lady bislang noch nicht die richtigen Menschen gefunden.

Damit sich das endlich ändert, stellten die Troisdorfer Tierretter die sechs Jahre junge Fellnase am Montagabend ausführlich in einem neuen Instagram-Beitrag vor und teilten dazu auch einige Schnappschüsse ihres Schützlings, auf denen Schnuppi aufmerksam in die Kamera schaute.

Die Mischlingsdame ist nach Angaben ihrer Pfleger eine treue Seele, die souveräne und führungsstarke Menschen sucht, die ihr die nötige Sicherheit geben. Denn wenn der Hündin dieser Rahmen fehlt, übernimmt sie kurzerhand selbst die Führung, so die Tierretter.

Schnuppi liebt ausgedehnte Spaziergänge und steht auf jede Menge Action, genauso genießt die Hündin aber auch die Zuwendung ihrer Bezugspersonen. "Für ihre Menschen würde sie durchs Feuer gehen, zeigt sich ihnen gegenüber verschmust und möchte einfach nur gefallen", beschrieben die Pfleger den Charakter ihres Schützlings.