Ukrainerin rettet Hund, der Angriff überlebt hat: Dann macht sie eine tragische Entdeckung

Odessa (Ukraine) - Als sie diese Nachrichten sahen, wussten die "Love Furry Friends", dass sie eine neue Mission hatten. Am 24. Juni war ihre Heimatstadt Odessa erneut von einem russischen Raketenangriff schwer getroffen worden. In einem TV-Beitrag sahen die Tierschützer einen Hund, der aus einem brennenden Gebäude gerettet wurde. Tagelang versuchten sie den Vierbeiner mithilfe von Screenshots in den sozialen Medien zu finden. Nach drei Tagen wurden sie fündig.