Ukrainerin verliert Hund auf Flucht: Monate später herrscht beim Wiedersehen Verwirrung

Kiew/Miami - Als der Krieg ausbrach, endete Viktoriia Zalis' Leben in Kiew abrupt. Einen Tag nach dem Einmarsch der Russen in die Ukraine floh die Frau mit ihrem süßen Malteser Waffles nach Polen. Doch schon bald trennte sie das Schicksal. Erst Monate später trafen der Hund und seine Besitzerin wieder aufeinander. Allerdings herrschte im ersten Moment große Verwirrung.

Waffles und sein Frauchen wurden zwei Monate lang voneinander getrennt. © TikTok/Screenshot/zalis_vic

"Wir verließen die Ukraine am zweiten Tag des Krieges mit einem kleinen Rucksack, weil wir dachten, ich würde bald nach Hause zurückkehren", erzählte die junge Ukrainerin diese Woche im Gespräch mit Newsweek.

"Wir reisten 35 Stunden lang nach Polen, davon 17 Stunden an der polnischen Grenze. Bevor wir die Grenze erreichten, begann jemand zu schießen, und wir rannten in den Wald, wobei viele Leute ihre Hunde in den Wald entließen."



Sie selbst habe Waffles jedoch mit über die Grenze nach Polen retten können, so Zalis. Dort habe es aber gleich das nächste Problem gegeben.

Wie sich herausstellte, fehlte dem Vierbeiner eine Impfung, ohne die er nicht in die USA weiterreisen durfte.

Was eigentlich in wenigen Tagen erledigt sein sollte, entpuppte sich überraschend als Hängepartie. Schließlich flog Viktoriia Zalis ohne ihren Freund auf vier Pfoten nach Amerika.