05.06.2023 12:15 983 Welpe wird halbtot am Straßenrand entdeckt: Drei Wochen später ist er kaum wiederzuerkennen!

Ein Welpe wurde in New Jersey dank der Monmouth County Society for Prevention of Cruelty to Animals gerettet.

Von Anne-Sophie Mielke

Neptune City (USA) - Als Welpe Matilda halbtot auf einer Straße im US-Bundesstaat New Jersey gefunden wurde, hatten ihre Retter nur wenig Hoffnung, dass die süße Hündin überhaupt überleben würde. Doch der Vierbeiner überraschte mit seinem starken Lebenswillen alle! Welpe "Matilda" wurde in einem katastrophalen Zustand in New Jersey entdeckt. © Collage: Screenshot/Facebook/Monmouth County SPCA Am späten Abend des 7. Mai erhielten die Mitarbeiter der "Monmouth County Society for Prevention of Cruelty to Animals" (MCSPCA) einen besorgniserregenden Anruf: Auf einer Straße in Neptune City hatte ein Passant einen winzigen Welpen entdeckt, der offenbar zum Sterben zurückgelassen wurde. "Was wir sahen, war unbeschreiblich", erklärt ein Sprecher auf der Facebook-Seite der Organisation. "Nur Haut und Knochen, Atembeschwerden und die Unfähigkeit, den Kopf zu heben - ein Welpe, den wir 'Matilda' getauft haben, war am Rande des Todes." Hunde Hund will ins Pub! Urkomischer Vierbeiner bringt Tausende zum Lachen Natürlich brachten die Tierretter die kleine Hündin sofort zu einem Arzt, doch Matilda reagierte nur wenig auf die medizinischen Maßnahmen, man wollte sie beinahe aufgeben. "Sie zitterte und wimmerte und wir waren nicht sicher, ob sie es schaffen würde", heißt es in dem Beitrag weiter. Matilda aber kämpfte um ihr Leben und zeigte nach einer Woche "enorme Fortschritte in die richtige Richtung". Während sie bei ihrer Entdeckung gerade einmal um die 680 Gramm wog, nahm sie innerhalb weniger Tage bereits etwa über vier Kilogramm zu. Welpe Matilda geht es endlich besser Drei Wochen nach ihrer Rettung scheint die Hündin endlich über den Berg zu sein. © Collage: Screenshot/Facebook/Monmouth County SPCA Doch noch gab es keine Entwarnung: "Matildas Blutbild zeigt immer noch Anämie aufgrund von Darmparasiten, daher werden wir sie weiterhin überwachen und nächste Woche erneut untersuchen", erklärte der Sprecher der Organisation Mitte Mai. Etwa drei Wochen nach ihrer Rettung war die Hündin, die den passenden Spitznamen "Kämpfer-Prinzessin" erhielt, dann endlich über den Berg. "Sie ist vollkommen geheilt und ist dabei, ein aktiver Welpe zu werden", freut sich SPCA-Geschäftsführer Ross Licitra. Neben den großen Bemühungen des ganzen Teams war es auch zuletzt der Verdienst eines älteren Pitbull-Mischlings, der Matilda in ihrer Pflegefamilie kurzerhand adoptierte. Hunde Hund beißt Frau tot: Durfte der Vierbeiner gar nicht gehalten werden? Dort wird der Vierbeiner so lange bleiben, bis er stark und alt genug ist, um in ein neues Zuhause einzuziehen. Um Interessenten musste sich die Organisation nicht bemühen - Matildas Story ging im Internet schnell viral und ließ einige Herzen schmelzen. "Wir haben definitiv eine Menge Leute, die sie adoptieren wollen", so Licitra. Organisation fahndet nach herzlosem Vorbesitzer Während sich der Welpe weiter erholt, versucht das SPCA von Monmouth County herauszufinden, wer für Matildas einst katastrophalen Zustand und ihre anschließende Aussetzung verantwortlich ist. "Es ist eine schwierige Frage", erklärt der Leiter der Tierwohl-Organisation laut Yahoo. Möglicherweise kann der vorherige herzlose Halter nie ausfindig gemacht werden. Doch für die Retter ist vor allem eines wichtig: "Wir haben Matilda gefunden und das ist alles, was zählt. Sie ist in Sicherheit."

Titelfoto: Collage: Screenshot/Facebook/Monmouth County SPCA