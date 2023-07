Untauglich für Instagram: Fellfarbe wird Hunden und Katzen zum Verhängnis

Nicht nur in Deutschland gelten Hunde mit dunklem Fell als schwer vermittelbar. (Symbolbild) © 123RF/dimedrol68

Tieren mit schwarzer Fellfarbe eilt ein schlechter Ruf voraus. In Märchen nutzen Hexen den "dreimal schwarzen Kater" für ihre Zaubersprüche, "böse schwarze Wölfe" sollen besonders gefährlich wirken und sogar in den Harry-Potter-Romanen verwandelt sich Harrys Onkel Sirius Black in einen bedrohlich aussehenden schwarzen Hund.

Erdachte Erzählungen aus vergangenen Tagen sind aber nur einer der Gründe, warum wir Menschen uns schwertun, uns ein Tier mit dunkler Fellfarbe ins Haus zu holen. Das geht aus einem Bericht des Tiermagazins PETBOOK hervor.

Dort heißt es, dass die Fellfärbung von Hunden oder Katzen zwar absolut nichts mit deren Charakter zu tun habe, sie sich aber trotzdem negativ auf die Vermittlungschancen, zum Beispiel in einem Tierheim, auswirken würde.