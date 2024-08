"Unverwüstlicher" Hund Brutus schlimm verletzt, jetzt erobert er die Herzen Tausender

"Schwanz wedelt immer noch und freut sich, mich zu sehen. Er weiß, dass er Hilfe bekommen wird", so die Tierretter über den verwundeten Brutus. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/pawsupprogram

"Ohne Worte. Das hier war schwer mitanzusehen. Dieser süße Junge ist so unverwüstlich", so die kanadischen Tierschützer des "Paws Up Program - PUP" auf TikTok. Am 8. August teilten sie ein Video des übel zugerichteten Hundes mit bereits mehr als 4,9 Millionen Aufrufen und Tausenden Kommentaren.

"Oh armes Baby" und "Omg, ihn hat es so schlimm erwischt!!!", so die Kommentare. "Zuerst dachte ich, er sei das Stachelschwein", witzelte ein Nutzer. Doch die Lage war mehr als ernst.

Wie Newsweek von der Organisation erfuhren habe, wurde sie zum "schwer verletzten" Brutus gerufen, da seine Besitzer "die erforderlichen Tierarztkosten nicht aufbringen konnten".

Ihm drohte sogar der Verlust eines Auges!