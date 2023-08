Unzertrennliche Liebe auf vier Pfoten: Das Schäferhund-Duo sucht sein gemeinsames Glück

Berlin - Im Berliner Tierheim warten zwei besondere Hundedamen darauf, endlich ein liebevolles und dauerhaftes Zuhause zu finden. Die eng miteinander verbundenen Schäferhündinnen Gloria und Tiffy wurden sichergestellt und suchen nun nach einem neuen Heim, in das sie gemeinsam einziehen können.

Diese beiden jungen Mix-Schäferhunde Gloria und Tiffy suchen ein gemeinsames Zuhause für immer. © Tierheim Berlin

Diese außergewöhnliche Freundschaft zwischen Gloria und Tiffy hat die Herzen ihrer Tierpfleger berührt.

Die beiden Hundedamen sind nicht nur äußerlich ein attraktives Duo, sondern auch auf emotionaler Ebene eng miteinander verknüpft.

Ihr harmonisches Miteinander zeigt sich in vielen Facetten ihres Verhaltens. Es ist für jeden offensichtlich, dass sich die Hündinnen gegenseitig Halt und Sicherheit geben.



Gloria, die mutige Anführerin der beiden, ist äußerst aufgeschlossen und freundlich gegenüber Menschen. Sie zeigt eine bemerkenswerte Offenheit und ist bereit, jedem, der sich ihr nähert, mit freudiger Neugier zu begegnen.

Tiffy, ihre treue Begleiterin, orientiert sich stark an Gloria und lässt sich von ihrer Freundin inspirieren. Sie ist zwar vorsichtiger in neuen Situationen, öffnet sich jedoch schnell, wenn sie merkt, dass sie in sicherer Gesellschaft ist.