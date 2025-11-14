Verängstigte Hündin wird ausgesetzt: Was Retter auf dem Zettel neben ihr lesen, bricht alle Herzen

Dallas (USA) - Im US-Bundesstaat Texas haben Tierschützer eine verängstigte Hündin neben allerlei Schrott entdeckt. Offenbar hatte der einstige Besitzer sich von all den Dingen getrennt, die er nicht mehr wollte - darunter auch der Vierbeiner.

Eine Hündin in Texas wurde von ihrem einstigen Besitzer wie Müll entsorgt. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/savinghoperescue

Die herzzerreißende Geschichte ereignete sich in Dallas, wo ein Passant auf die weiße Hündin aufmerksam wurde, die allein vor einem Einkaufszentrum kauerte.

"Offenbar waren alle Haushaltsgegenstände neben dem Müllcontainer abgestellt worden, und Hopeful war mit einem Zettel, auf dem um ein neues Zuhause gebeten wurde, an den Müllcontainer angebunden", erklärt Tierschützerin Lauren Anton von der Organisation "Saving Hope Rescue" gegenüber Newsweek.

Während der Schrott am nächsten Tag verschwunden war, hockte die Hündin noch immer am Mülleimer. "Niemand hatte sie abgeholt oder angeboten, sie aufzunehmen." Ihr einstiges Herrchen hatte nur ein Schild bei ihr gelassen: "Ich brauche ein gutes Zuhause", las man darauf. Ob sich dies tatsächlich auf den Vierbeiner bezog oder nur auf die Haushaltsgeräte, ist unklar.

Für die Tierretter stand aber nun fest, dass die Hündin auf ihre Hilfe angewiesen war. Die Organisation nahm das Tier in Obhut und gab ihm den positiven Namen "Hopeful" (zu Deutsch: hoffnungsvoll).