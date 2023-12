Verfolgungsjagd mit Chihuahua! Winziger Hund legt Autobahn lahm

New York (USA) - Auf dem New Yorker Highway kam es in der vergangenen Woche zu einem Beinahe-Zusammenstoß, weil ein winziger Hund namens Bean verängstigt auf die Straße rannte. Im Internet tauchte ein Video von der Szene auf. Darin ist zu sehen, wie mehrere Autofahrer versuchten, das ausgebüxte Tier zu fangen. Die Aufnahme ging viral.