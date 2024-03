Verschmuste Hündin landet im Tierheim: Pfleger machen traurige Entdeckung

Troisdorf - Surya ist schon eine ganze Weile im Tierheim Troisdorf und kam unter rätselhaften Umständen in die Hände der Tierretter. Wo die Hündin zuvor gelebt hat? Völlig unklar. Ein bestimmtes Detail ließ jedoch nichts Gutes vermuten ...

Hündin Surya sehnt sich nach einem liebevollen Zuhause, in dem sie für immer bleiben darf. © Bildmontage: Instagram/tierheim__troisdorf (Screenshots)

Surya zählt zu jenen Vierbeinern, deren Vergangenheit im Dunkeln liegt.

Wie das Troisdorfer Tierheim seinen mehr als 21.000 Instagram-Fans am vergangenen Wochenende in einem neuen Beitrag geschildert hatte, wurde die Hündin als Fundtier in die Einrichtung gebracht.

Ein Detail fiel den erfahrenen Pflegern dabei sofort ins Auge, denn Surya hatte ein deutlich abgebildetes Gesäuge, was darauf schließend ließ, dass sie wohl bereits mehrfach Nachwuchs bekommen hatte.

Ob die Vierbeinerin möglicherweise als "Gebärmaschine" gehalten wurde und was mit ihren Welpen geschah, blieb dabei ebenso ungewiss, wie ihre Herkunft.

"Das Kapitel 'Vergangenheit'" haben die engagierten Tierretter nun allerdings zugeklappt, denn "es wird Zeit, dass Menschen kommen, die mit Surya das Kapitel 'jetzt und hier' mit Leben füllen", wie die Pfleger in ihrem neuesten Beitrag klarstellten.