Verspielter Thori sucht neue Besitzer: Können diese zwei Tierstationen helfen?

Gardelegen/Ritze - Eine Kooperation zwischen dem Tierheim Gardelegen und der Tierpension Grimm in Ritze (beide Altmarkkreis Salzwedel ) soll einem verspielten Vierbeiner nun eine neue Bleibe geben.

Thori ist acht Jahre alt und sucht eine neue Familie, die mit ihm regelmäßig Gassi geht und mit ihm spielen. © Screenshot/Facebook/TierpensionGrimm

Wer kann diesem Blick widerstehen? Der acht Jahre alte Labrador-Mix hört auf den Namen Thori.

Er tobt gerne herum, ist verspielt und lieb. Doch leider verbringt er seit einer gewissen Zeit sein Leben im Tierheim Gardelegen.

Momentan befindet er sich jedoch in der Tierpension Grimm in Ritze in der Nähe von Salzwedel. Durch die Zusammenarbeit beider Einrichtungen erhoffen sich beide Seiten eine baldige Vermittlung.

Seine vorübergehenden Frauchen und Herrchen sind auf jeden Fall von dem 60 Zentimeter großen und 35 Kilogramm schweren Rüden begeistert.

Thori ist gerne aktiv, liebt es spazieren zu gehen und lernt immer mehr dazu.

Das Gassigehen an der Leine wird immer besser und sogar erste Versuche beim Fahrradfahren waren vielversprechend. Hier kann seine neue Familie weiter ansetzen.