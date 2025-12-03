Von Chihuahua bis Schäferhund: Dresdnerin spaziert mit bis zu 17 Hunden durch die Stadt
Dresden - Sie geht mit bis zu 17 Vierbeinern gleichzeitig Gassi: Eine Hundetrainerin sorgt in Dresden für ungläubige Blicke.
Jenny Ziegler gründete 2008 "Top-Dog24" und ist seitdem mit Hunden aller Rassen in Teilen von Dresden unterwegs.
Wie die Hundetrainerin auf Anfrage von TAG24 mitteilt, sind bei ihr alle Hunde willkommen - "auch intakte Rüden und Maulkorbträger". Eine längerfristige Betreuung ist ihr dabei besonders wichtig, um eine gute Beziehung zu den Vierbeinern aufzubauen.
Denn für die Solo-Selbstständige besteht ihre Arbeit aus mehr als nur Spaziergängen. "Ich möchte mit Hunden arbeiten und Hundehaltern zeigen, wer ihr Hund eigentlich ist, was er leisten kann, welche Bedürfnisse er hat und wie sie ihren Hund gut führen können", erklärt Jenny gegenüber TAG24.
Dabei holt sie täglich alle Hunde mit ihrem Auto ab, transportiert sie in hochwertigen Hundeboxen und geht anschließend mit ihnen in die Natur.
"Ob an die Elbe zum Baden, in die Heide zum Entdecken, auf den Heller, nach Pillnitz oder Kleinzschachwitz, zur Babisnauer Pappel oder in den Prießnitzgrund - überall ist es wunderschön", schwärmt die Hundetrainerin.
Hundetrainerin Jenny organisiert regelmäßig Social Walks
Bei ihrer Gassi-Runde fordert Jenny die Hunde auf vielfältige Weise: Sie übt Nasenarbeit, trainiert die Impulskontrolle, festigt den Rückruf, erarbeitet Verbindlichkeiten und übt das entspannte Laufen an der Leine. Damit beeindruckt sie immer wieder Spaziergänger, denen sie mit der Großgruppe begegnet.
"Im Anschluss bringe ich die nun müden, aber zufriedenen Hunde wieder nach Hause", erklärt Jenny. Danach widmet sie sich dem Hundetraining, entweder beim Hundehalter zu Hause oder auf dem Hundeplatz.
Neben der vielseitigen Hundebetreuung bietet Jenny zudem ein "HundeErlebnisCamp" an. Dabei fährt sie mit einer Hundegruppe für eine Woche an die Ostsee oder ins Erzgebirge und ist rund um die Uhr mit den Vierbeinern zusammen.
Aber auch Hundewanderungen, Social Walks und Lernspaziergänge organisiert die 43-Jährige regelmäßig. Denn für sie ist besonders wichtig, dass Hunde nicht isoliert werden. "Hunde sind hochsoziale Lebewesen. Lastet sie artgerecht aus […], macht etwas zusammen […], ermöglicht Eurem Hund gute Hundekontakte - verabredet Euch mit anderen Hundehaltern zum gemeinsamen Laufen", so Jenny.
Alle Informationen über die Hundebetreuung und das individuelle Hundetraining gibt es auf der Website von Top-Dog24.
Titelfoto: privat