Von Vorbesitzer misshandelt: Findet Simba endlich sein Glück?

Bei seinem Vorbesitzer war für Simba (1) Gewalt leider keine Seltenheit. © Tierheim Berlin

Der einjährige Samojeden-Mix wurde von seinem Vorbesitzer im Freien in einem Zwinger gehalten und hat dort leider auch immer wieder Gewalt erfahren müssen.

Jetzt wartet der Rüde seit dem 17. Oktober 2024 im Tierheim Berlin darauf, adoptiert zu werden. Allerdings müssen hierbei einige Voraussetzungen erfüllt werden.

Denn die süße Fellnase ist durch seine bisherige Prägung ein Leben unter freiem Himmel gewohnt, weshalb sein neues Zuhause unbedingt einen Garten benötigt. Hier verbringt das Energiebündel gern viel Zeit und kann sich dabei so richtig austoben.

Ein Haus in ländlicher Umgebung wäre nach Angaben seiner Tierpfleger daher am besten geeignet, denn der mittelgroße Vierbeiner mag es eher ruhig. Auch Kinder sollten nicht in dem Haushalt leben.