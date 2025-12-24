Vor Weihnachten allein gelassen: Hund Walter vor Tierheim ausgesetzt
Stratford (USA) - Die Weihnachtszeit ist normalerweise voller Freude und Liebe. Nicht aber für einen süßen Riesen namens Walter - er wartet noch immer auf ein Zuhause.
Am 7. Dezember teilte das amerikanische Tierheim "Stratford Animal Control" einen zuckersüßen, aber auch herzzerreißenden Post auf Facebook.
Zu sehen ist ein großer Hund, der brav neben dem Weihnachtsmann posiert. Auch wenn das eigentlich ein Grund zur Freude ist, kann man den Schmerz in den Augen des Vierbeiners erkennen.
Walter widerfuhr ein trauriges Schicksal, wie das Tierheim auf Facebook berichtete:
"Er wurde angebunden vor dem Tierheim gefunden, mit einem Zettel, auf dem stand, dass man ihn zuvor verlassen auf einem Hundeplatz entdeckt hatte."
Der zweijährige Rüde liebe es zu kuscheln und habe ein sanftes Wesen, dass seinen Liebsten ganz nahe sein möchte.
Trotz der schwierigen Zeit gibt das Tierheim nicht auf und versucht jeden Tag aufs Neue, das perfekte Zuhause für den "süßen, liebenswerten, sanften Riesen" zu finden.
Es bleibt zu hoffen, dass sich der schmerzende Blick des Hundes bald in Glück und Zufriedenheit verwandelt.
Titelfoto: Facebook/Stratford Animal Control