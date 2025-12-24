Vor Weihnachten allein gelassen: Hund Walter vor Tierheim ausgesetzt

Stratford (USA) - Die Weihnachtszeit ist normalerweise voller Freude und Liebe. Nicht aber für einen süßen Riesen namens Walter - er wartet noch immer auf ein Zuhause.

Der zweijährige Walter posiert neben dem Weihnachtsmann, doch er hat leider keinen Grund zur Freude. © Facebook/Stratford Animal Control

Am 7. Dezember teilte das amerikanische Tierheim "Stratford Animal Control" einen zuckersüßen, aber auch herzzerreißenden Post auf Facebook.



Zu sehen ist ein großer Hund, der brav neben dem Weihnachtsmann posiert. Auch wenn das eigentlich ein Grund zur Freude ist, kann man den Schmerz in den Augen des Vierbeiners erkennen.

Walter widerfuhr ein trauriges Schicksal, wie das Tierheim auf Facebook berichtete:

"Er wurde angebunden vor dem Tierheim gefunden, mit einem Zettel, auf dem stand, dass man ihn zuvor verlassen auf einem Hundeplatz entdeckt hatte."