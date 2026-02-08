Nach schlimmer Vergangenheit: Diese besten Freunde suchen gemeinsam ein Zuhause
Hamburg - Lotti und Mocca sind gemeinsam durch eine schlimme Zeit gekommen. Jetzt suchen die Hunde zusammen nach einem neuen Zuhause.
Die Hündin Lotti und ihr Freund Mocca wurden im November 2025 behördlich sichergestellt und kamen in die Obhut des Hamburger Tierheims in der Süderstraße.
Die Fellnasen hängen sehr aneinander, daher suchen die Tierschützer nach einem gemeinsamen Zuhause für die beiden. Sollte man sie doch trennen müssen, muss im neuen Zuhause bereits ein Hund leben.
Der etwa zweijährige Rüde Mocca steckt so voller Lebensfreude, dass er seine Pfleger Tag für Tag begeistert. Er ist ein lustiges Kerlchen, der sich gleichermaßen über Artgenossen und Menschen freut.
Am liebsten würde der rotbraune Hund mit schwarzem Gesicht den ganzen Tag lang einfach nur spielen.
Seine etwa fünfjährige Freundin hat schwarzes Fell mit einem weißen Kehlfleck und ist etwas schüchterner als Mocca.
Fremden gegenüber ist sie zunächst unsicher. Doch wer ihr etwas Zeit gibt, kann ihr Herz gewinnen und bekommt eine ebenso witzige wie charmante Freundin.
Das Duo liebt lange Spaziergänge
Nichtsdestotrotz sind die beiden Rohdiamanten, die noch erzogen werden müssen. Insbesondere Lotti, die dazu neigt, auch mal nach vorne zu gehen. Sie ist allerdings lernwillig. Mit souveräner Führung und Ruhe kann ihr in solchen Situationen schnell geholfen werden.
Wer die beiden in sein Herz schließt, sollte für lange Spaziergänge bereit sein. Denn das dynamische Duo liebt Aktivitäten und möchte auch geistig ausgelastet werden. Gerade Mocca hat noch Probleme damit, zur Ruhe zu kommen.
Leider braucht Lotti aufgrund von Unverträglichkeiten Spezialfutter. Und da Mocca dem Aussehen eines Listenhundes der Kategorie 1 ähnelt, wird er nur außerhalb Hamburgs vermittelt.
Wer dem liebenswerten Duo ein Für-immer-Zuhause schenken möchte, findet unter hamburger-tierschutzverein.de einen detaillierten Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.