Cocker-Spaniel-Mix Miki wurde bei Ebay verkauft, jetzt leidet er
Berlin - Seit Anfang des Jahres lebt Miki (5) im Berliner Tierheim. Doch trotz seines niedlichen Aussehens ist der Cocker-Spaniel-Mischling kein Anfängerhund.
Ursprünglich wurde Miki über Ebay gekauft, eine Entscheidung, die leider nicht gut ausging. Im früheren Zuhause kam es so zu Problemen, auch zu einem Beißvorfall.
Deshalb sucht Miki nun Menschen mit Hundeverstand, die ihn sicher, fair und konsequent führen. Familien mit Kindern kommen für ihn nicht infrage.
Der Hund braucht ein ruhiges Umfeld, in dem klare Strukturen und Vertrauen an erster Stelle stehen.
Wer ihn kennenlernt, merkt schnell: Miki ist ein kluger Kopf. Er arbeitet gern mit der Nase, liebt Aufgaben, die sein Gehirn fordern, und zeigt, wie lernwillig er ist, wenn man ihn richtig anleitet. Futter, Spielzeug oder Lieblingsplätze betrachtet er als wertvoll und verteidigt sie gegebenenfalls. Besonders am Anfang ist deshalb umsichtiges Management wichtig.
Seinen Maulkorb trägt Miki ohne Probleme, und er gehört während der Kennenlern- und Eingewöhnungsphase zu seinem Alltag.
Hund Miki aus dem Berliner Tierheim sucht neues Zuhause
Hat er erst Vertrauen gefasst und eine sichere Führung an seiner Seite, wird er zu einem zuverlässigen, loyalen Begleiter, der seinen Menschen mit ganzem Herzen folgt.
Für Miki wünscht sich das Tierheim ein hundeerfahrenes Zuhause, das ihm Stabilität bietet und ihn geistig wie körperlich auslastet – etwa mit Nasenarbeit, kleinen Denksportaufgaben und festen Ritualen.
Mit anderen Hunden ist er nach Sympathie verträglich. Begegnungen sollten aber stets kontrolliert stattfinden. Interessierte sollten Zeit und Geduld mitbringen, da mehrere Besuche im Tierheim nötig sind, um Miki in Ruhe kennenzulernen.
Meldet Euch dafür unter der Rufnummer 030 76888-156 bei seinen Tierpflegern im Struppi-Haus (täglich von 13 bis 16 Uhr). Alternativ könnt Ihr auch das Antragsformular auf der Website des Berliner Tierheims ausfüllen.
Titelfoto: Tierheim Berlin (Bildmontage)