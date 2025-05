Vorgeschichte von zuckersüßen Malteser-Welpen macht sprachlos: Wird für die Rasselbande nun alles besser?

Frankfurt am Main - Die vier flauschigen Malteser-Mix-Welpen Fenja, Korni, Fiete und Malte (geboren März 2025) hätten ein Schicksal erlitten, das kein Tier verdient: Herzlos sollte der Hundenachwuchs an den Höchstbietenden verschachert werden.

Die niedlichen Vier können sogar an Hundeanfänger vermittelt werden, sofern diese bereit sind, Zeit in Erziehung und Sozialisierung zu investieren. Mit Artgenossen und Katzen kommen sie klar, Kinder sollten jedoch alt genug sein, um ihre Ruhephasen zu respektieren.

Sie toben durch die Tierheim-Räume, erkunden jeden Winkel und fallen danach erschöpft in ihre Nickerchen. "Sie müssen alles lernen – von Stubenreinheit bis Leinenführigkeit –, aber sie sind quicklebendig und voller Vertrauen", berichten die Pfleger.

Drei Wochen verbrachten sie in Quarantäne, bevor sie ins Tierheim durften. Mama Maya kümmerte sich hingebungsvoll um ihre Welpen – doch jetzt ist es Zeit, dass die Rasselbande in liebevolle Hände zieht. Fenja (weiblich), Korni (weiblich), Fiete (männlich) und Malte (männlich) sind typische Welpen: verspielt, neugierig und immer auf der Suche nach Abenteuern.

"Nicht auszudenken, was aus den Kleinen geworden wäre, hätten sie jemand als Spontankauf mitgenommen", sagt das Tierheim-Team.

Die niedlichen Hundebabys wurden mit knapp vier Wochen auf einem Flohmarkt zum Verkauf angeboten – viel zu jung, um von ihrer Mutter Maya getrennt zu werden. Doch zum Glück griffen die Behörden ein, beschlagnahmten die Familie und brachten sie in die Obhut des Tierschutzvereins Frankfurt am Main und Umgebung von 1841.

Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Ihre Geschichte ist ein Appell gegen den illegalen Welpenhandel. "Wer Hunde auf Flohmärkten kauft, unterstützt Tierleid – seriöse Halter adoptieren aus dem Tierschutz", betont der Verein. Fenja, Korni, Fiete und Malte sind lebende Beweise dafür, wie wichtig Rettungseinsätze sind.

Potenzielle Interessenten, die der kleinen Rasselbande das liebevolle Zuhause geben wollen und ihnen damit ein unbeschwertes Aufwachsen ermöglichen wollen, werden gebeten, Kontakt aufzunehmen. Möglich ist dies per direkter E-Mail an die Vermittlung des Tierschutzvereins Frankfurt am Main.