Vorsicht bissig: Von dieser Tasche sollte jeder Langfinger seine Hände lassen

Doch diese Einschätzung war offensichtlich ein Trugschluss, denn sobald jemand es auch nur wagen sollte, sich an der Tasche zu vergreifen, kommt der Beschützerinstinkt in Vidu zum Vorschein.

Der Hund hat es sich in der Tasche neben einiger Kissen mehr oder weniger gemütlich gemacht - und vermittelte zunächst einen fast tiefenentspannten Eindruck.

Allein ein fremder Finger in der Nähe des Vierbeiners hat eine so furiose Reaktion zur Folge, dass allein durch den puren Schock der Konfrontation wohl jeder Langfinger in die Flucht geschlagen würde. Passend dazu erscheint auf dem Clip die Information "Vidu - el perro anti-carteristas" (Dt. "Vidu, der Anti-Taschendiebe-Hund"). Ob der Hund schonmal einen echten Einsatz meistern musste, wurde nicht überliefert, den Dieben jedenfalls wäre es nicht zu wünschen ...