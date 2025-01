Was diese drei Welpen bereits erleben mussten, bricht einem das Herz

South Dakota (USA) - Sie waren nur wenige Tage alt und doch ereilte drei junge Welpen schon ein unglückliches Schicksal. Doch ein Retter in der Not sorgte für neue Hoffnung.

Die drei jungen Vierbeiner wurden nach ihrem Fund in einer Mülltonne ins Tierheim gebracht. © Screenshot/Facebook/Almost Home Canine Rescue

In der Januarkälte wurden drei Welpen schutzlos und allein in einer Mülltonne in South Dakota ausgesetzt.

Glücklicherweise wurde das Hunde-Trio von einem Passanten bemerkt, welcher so zum Lebensretter für die Kleinen wurde. Denn hätte dieser keine Nachforschungen angestellt, hätten die Fellnasen sicher nicht lange überlebt.

Ein vor allem unnötiges Schicksal, gibt es doch in der Umgebung Hilfsorganisationen, die sich um ungewollte Vierbeiner kümmern und diese aufnehmen, beklagt sich Katie Day, die Gründerin des "Almost Home Canine Rescue" Tierheims gegenüber lokalen Medien.

Die drei wurden von ihrem Retter in ebendieses Tierheim gebracht, wo sie auf die Namen Bo, Birdie und Brody getauft wurden und man sich liebevoll ihrer annahm.