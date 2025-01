Was dieser Hund im Himmel anbellt, bringt seine Besitzerin zum Staunen!

Die Hündin Rheia hielt den Mond offenbar für eine Bedrohung. © Screenshot/TikTok/rheiarottie

Die Hundebesitzerin schaute aus dem Fenster, um zu sehen, was ihren Rottweiler so in Aufregung versetzte.

Was sie erblickte, überraschte sie: Ihre Fellnase "Rheia" fixierte den fast vollen Mond und bellte ihn lautstark an!

Ein auf TikTok hochgeladenes Video zeigt das skurrile Spektakel.

Offenbar hielt die Hündin den Himmelskörper für eine Bedrohung.