Was hat sie alles schon erlebt? Hündin Joy hofft auf ein Happy End

Hamburg - Ihre Hoffnung hat sie noch nicht verloren: American-Pitbull-Terrier-Mischlingsdame Joy lebt seit rund acht Monaten im Tierheim in Hamburg . Alt werden will sie dort aber nicht.

American-Pitbull-Terrier-Mischlingsdame Joy aus dem Hamburger Tierheim sucht ein richtiges Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Die Vierbeinerin kam am 16. September des vergangenen Jahres ins Tierheim an der Süderstraße, wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt. Nach ihrem bestandenen Wesenstest sucht sie nun ein schönes Zuhause außerhalb Hamburgs.

Über Joys Vergangenheit ist laut ihren Pflegern nichts Genaues bekannt. Es ist jedoch offensichtlich, dass sie unter keinen optimalen Umständen gelebt hat: Die Hündin trägt durchaus ein Päckchen mit sich herum.

So neigt sie gegenüber fremden Menschen oder in unbekannten Situationen zu großer Unsicherheit. Oftmals geht die Fellnase in solchen Momenten in den Modus "Angriff ist die beste Verteidigung" über.

Das Ganze sollte keinesfalls unterschätzt werden, da Joy mitunter auch in alltäglichen Situationen eine Bedrohung sehen kann. Deshalb gilt für sie eine behördlich auferlegte Maulkorb- und Leinenpflicht.